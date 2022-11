Tagebau in Erkelenz Ergebnisse von Umsiedlerstudie werden vorgestellt

Am kommenden Montag, 5. Dezember, werden um 18 Uhr in der Erkelenzer Stadthalle die ersten Ergebnisse einer Befragung präsentiert, die Forscher im Rahmen des Projekts „Zusammenhalt hoch drei“ in den Dörfern Venrath, Kaulhausen und Holzweiler sowie den Umsiedlungsstandorten Keyenberg, Kuckum, Ober- und Unterwestrich und Berverath (neu) durchgeführt hatten. Hierzu sind alle Interessierten eingeladen.