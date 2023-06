Tagebau-Vision für Erkelenz Planer stellen erste Ergebnisse vor

Wie sieht die Vision der Stadt Erkelenz für die Zukunft der geretteten Flächen und Dörfer am Rand des Tagebaus Garzweiler aus? Wohl keine Antwort wird in der Stadt in diesem Jahr mit so großer Spannung erwartet wie diese. Am Dienstag, 13. Juni, sollen im Stadtentwicklungsausschuss zumindest schon einmal erste Ergebnisse der Bürgerbeteiligung vorgelegt werden, die es zwischen dem 2. Februar und dem 15. März in Erkelenz gegeben hat.