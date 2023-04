Zweckverband Landfolge erklärt Warum die Region den Tagebausee braucht

Und so zeigt sich, dass die grobe Planung zwar steht, die Feinheiten aber nicht bis ins letzte Detail durchgeplant sind. Das ruft Kritiker auf den Plan, beispielsweise in Dormagen am Rhein. Dort hatte Bürgermeister Erik Lierenfeld kürzlich bei der Ratssitzung erklärt, dass er erst bei einem Treffen im Januar mit Landwirten und RWE-Vertretern erfahren habe, dass es ein neues Verfahren für das Jahrhundertprojekt gebe, bei dem über kilometerlange Rohrleitungen Rheinwasser in die dann still gelegten Braunkohlegruben in Garzweiler und Hambach transportiert wird. Er wurde von den Stadtverordneten einstimmig beauftragt, sich dafür einzusetzen, dass die Rheinwassertransportleitung verhindert wird – zumindest so, wie sie derzeit geplant ist, durch Dormagener Stadtgebiet.