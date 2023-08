Am Tagebau Garzweiler RWE durchbricht die L12

Tagebaubetreiber RWE hat am frühen Mittwochmorgen mit dem Abriss eines Teilstücks der Landstraße 12 zwischen Keyenberg und Holzweiler begonnen. Die Straße am Tagebau Garzweiler in Erkelenz ist damit nicht mehr vollständig für den Verkehr befahrbar. Das teilte der Konzern mit. Grund dafür ist der Fortschritt des Tagebaus in Richtung Westen.