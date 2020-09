Protest am Tagebau Garzweiler : Polizei setzt vereinelt Pfefferspray und Hunde ein

Protest am Tagebau Garzweiler

In Keyenberg ist es zu Zusammenstößen zwischen Aktivisten Polizei gekommen. Foto: AFP/INA FASSBENDER

Erkelenz Aktivisten von „Ende Gelände“ haben am Morgen mit ersten Blockaden begonnen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Wer in der Region mit dem Zug unterwegs ist, muss mit Verspätungen rechnen.

Im rheinischen Braunkohlerevier ist es am Samstag immer wieder zu Besetzungen und Blockaden von Kohleanlagen gekommen. Demonstranten waren unter anderem in den Tagebau Garzweiler eingedrungen, wie die Polizei berichtete. Bei Aachen kletterten mehrere Menschen auf einen Kohlebunker des Braunkohlekraftwerks Weisweiler. Das Bündnis Ende Gelände, das die Aktionen organisiert hat, fordert den sofortigen Ausstieg aus der Nutzung von Kohle und Gas für die Stromerzeugung in Deutschland.