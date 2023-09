Tagebau Garzweiler Braunkohle-Leitentscheidung kommt am Freitag

Die neue Leitentscheidung soll verbindlich festhalten, was politisch in den vergangenen beiden Jahren entschieden wurde: Der Tagebau Garzweiler wird verkleinert, die großteils umgesiedelten Erkelenzer Dörfer Keyenberg, Kuckum, Berverath, Ober- und Unterwestrich bleiben genau wie 20 Quadratkilometer Fläche erhalten. Die Stadt Erkelenz benötigt die Entscheidung, um offiziell in den Neuplanungsprozess einsteigen zu können. Darüber hinaus erhoffen sich die Menschen in der Region aber auch Klarheit über einen möglichen Häuserrückkauf für Umgesiedelte, einen Fahrplan für die Wiederbelebung der Dörfer und Zusagen für eine Kostenübernahme durch das Land.