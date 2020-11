Kostenpflichtiger Inhalt: Zwischen Keyenberg und Lützerath : RWE fällt Bäume an ehemaliger L 277

Die Baumfällarbeiten zwischen Lützerath und Keyenberg sind abgeschlossen. Der letzte Baum fiel unter den Augen weniger Protestler. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Die Allee zwischen Lützerath und Keyenberg ist am Dienstag vom Tagebaubetreiber eingerissen worden. Die Polizei nahm Aktivisten in Gewahrsam, die an der ehemaligen Landstraße protestiert hatten. Eine Person besetzte einen Baum.