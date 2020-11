Proteste in Lützerath : Polizei rechtfertigt Vorgehen am Tagebaurand

Erkelenz Am Tagebaurand soll es in den kommenden Tagen erneut Widerstände gegen Abrissarbeiten von RWE geben. Die Polizei hat angekündigt, die Proteste erneut zu begleiten. Ihr Vorgehen verteidigte sie.

Die Polizei rechnet in den kommenden Tagen erneut mit Kostenpflichtiger Inhalt Widerstand und Protesten gegen die Baumfällungen und Rückbauarbeiten am Rand des Tagebaus Garzweiler II bei Lützerath . In einer Presseerklärung hat die zuständige Polizei Aachen nun ihr Vorgehen bei den bisherigen Einsätzen rechtfertigt.

Tagebaubetreiber RWE hatte zu Monatsbeginn damit begonnen, eine Allee an der ehemaligen Landstraße 277 zwischen Keyenberg und Immerath abzuholzen. Kurz darauf begann der Energiekonzern damit, auch in Lützerath selber Bäume zu fällen. In dem Dorf, das bald dem Erdboden gleichgemacht werden und dem heranrückenden Tagebau weichen soll, leben noch knapp 20 Menschen. Gegen die Arbeiten hatte es bereits Demonstrationen, Mahnwachen und massiven Widerstand gegeben, Aktivisten versuchten, die Rodungsarbeiten von RWE zu blockieren. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, hatte unter anderem eine Versammlung aufgelöst und mehrere Menschen vorübergehend in Gewahrsam genommen. Aktivisten und auch Kirchenorganisationen aus der Region hatten das Vorgehen der Beamten unter anderem in einem offenen Brief an die Landesregierung heftig kritisiert und als unangemessen bezeichnet.