Konferenz in Erkelenz : Mehr Mitsprache für Tagebau-Anrainer

Konferenz in Erkelenz

Der Tagebaurand von Garzweiler II nahe Keyenberg: Aus dieser Perspektive sieht es so aus, als stünde der Bagger schon in den Vorgärten der verlassenen Häuser. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz In Erkelenz haben sich 20 Bürgermeister zusammengeschlossen, deren Kommunen vom Tagebau betroffen sind. Sie sollen künftig verstärkt an der Zukunftsplanung beteiligt sein. Für Bürgermeister Jansen ein „fast historisches Ereignis“.

Von einen „wichtigen Schritt und fast historischen Ereignis“ sprach Bürgermeister Peter Jansen am Ende einer Konferenz in der Erkelenzer Stadhalle, bei der sich die 20 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der von den Tagebauten betroffenen Kommunen zu einem Gremium zusammengeschlossen haben. Als Regionalrat entsendet er drei Mitglieder in den Aufsichtsrat der Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR).