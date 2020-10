Kostenpflichtiger Inhalt: Tagebau Garzweiler II : Erkelenzer Kohlegegner kritisieren Dialogveranstaltung

David Dresen, Antje Grothus und Dirk Jansen (v.l.) kritisieren das Bürgerbeteiligungsverfahren der Landesregierung massiv. Foto: Kurt Lehmkuhl

Erkelenz Umweltschützer und „Alle Dörfer bleiben“ üben massive Kritik an der Dialogveranstaltung am Donnerstag und am Entwurf der Leitentscheidung zum Braunkohleabbau. An der Erkelenzer Stadthalle ist eine Mahnwache geplant.