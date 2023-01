Rund um den Tagebau Garzweiler Forscher planen leisere Straßen

Rund um den Tagebau Garzweiler gibt es im ganzen Rheinischen Revier spannende Strukturwandelprojekte. Große Fördersummen von Land und Bund geben Unternehmen die Möglichkeit, auch mal Dinge auszuprobieren und zu experimentieren. Dazu gehört auch die RWTH Aachen. In dem vom Bundesverkehrsministerium finanzierten Projekt „Balsam“ wollen Forscher der Universität das Thema Verkehrslärm in den Blick nehmen. Ziel im Rheinischen Revier sei es, die durch den Tagebau genommenen Lebensräume den Menschen und der Natur wieder zur Verfügung zu stellen. Die Reduzierung von Verkehrslärm spiele „eine wichtige Rolle bei der Gestaltung von attraktiven Lebensräumen“, teilt das Institut für Kraftfahrzeuge an der RWTH mit. Das Projekt hat im November des vergangenen Jahres begonnen und ist auf drei Jahre ausgelegt.