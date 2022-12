Tagebau Garzweiler Drei Varianten für die Zukunft der Kohledörfer

Den Zuschlag für die Planung der von der NRW-Landesregierung ausgerufenen „Revitalisierung“ hat das Planungsbüro Must mit Sitz in Amsterdam und Köln erhalten. „Die Planer sind im Rheinischen Revier keine Unbekannten und haben rund um Garzweiler, Hambach und Inden schon Beiträge mit der Bevölkerung erarbeitet“, erklärte Muckel in der AG Tagebau. Das Büro hat den Auftrag erhalten, drei Zukunftsvarianten für die Dörfer zu entwickeln, die von den Erkelenzern anschließend bewertet werden.