Braunkohle-Tagebau in Erkelenz : CDU-Abgeordnete wollen „möglichst viel Fläche erhalten“

Wilfried Oellers und Günter Krings (Mitte) nahmen am Samstag an einer Radtour durch die bedrohten Erkelenzer Dörfer teil. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Die Bundestagsabgeordneten Wilfried Oellers und Günter Krings haben sich dafür ausgesprochen, so viel Fläche wie möglich zu erhalten. Zudem solle es einen „größtmöglichen“ Mindestabstand geben.

Günter Krings, Staatssekretär des Innenministeriums, bezeichnete den Kohleausstieg in Deutschland als „größtes Einzelprojekt zum Klimaschutz in ganz Europa“. Nachdem in einem Bericht unserer Zeitung der Eindruck erweckt worden war, Krings habe diejenigen, die sich für den Erhalt der bedrohten Dörfer einsetzen, als „Extremisten“ bezeichnet, stellte der Abgeordnete klar: „Wir haben nicht nur großes Verständnis für Menschen, die um den Erhalt von Haus und Hof kämpfen, sondern wollen auch, dass der Tagebau einen möglichst großen Abstand zu den Menschen in den angrenzenden Dörfern einhält.“ Deshalb sei „jeder Quadratmeter Tagebauverkleinerung gut“.