Braunkohle-Tagebau im Kreis Heinsberg : Bündnis übergibt Resolution an Laschet

Erkelenz/Düsseldorf Am Freitagmorgen soll dem NRW-Ministerpräsidenten die Resolution vor der Staatskanzlei persönlich überreicht werden. Ein Bündnis fordert einen Stopp der Abrissarbeiten am Tagebau – doch es gibt auch massive Kritik.

Am Freitagmorgen will ein Bündnis aus Kirche, Politik, Umweltschutz und Vereinen aus dem Kreis Heinsberg dem NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet in Düsseldorf eine Resolution übergeben und damit Kostenpflichtiger Inhalt ihre Forderung nach einem Abriss-Stopp am Tagebaurand untermauern.