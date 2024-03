Tagebau Garzweiler Bäume sollen Keyenberg schützen

Dabei soll eine andere Strategie als in Holzweiler verwendet werden: Dort hatten sich die Bürger entschieden gegen einen Erdwall gewehrt, dafür wächst dort nun ein Grünstreifen. Der soll zwar langfristig in das „grüne Band“ rund um den Tagebau integriert werden, hat aber ein Problem: Die Bäume wachsen so langsam, dass viele gerade einmal brusthoch sind. Bis sie groß genug sind, dürfte in Garzweiler bereits keine Braunkohle mehr gefördert werden. Der versprochene Immissionsschutzeffekt bleibt also fraglich – gesetzlich vorgeschrieben ist er aber ohnehin nicht mehr.