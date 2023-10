Mindestabstand am Tagebau Garzweiler unterschritten Anwohner schreiben offenen Brief an Mona Neubaur

„Alle Dörfer bleiben“ sieht das anders, denn nicht nur im Osten, wo schon länger gebaggert wird, werde der Abstand unterschritten. „Auch südlich von Keyenberg hat sich der Bagger in den letzten Wochen bis auf 368 m an den Ort herangefressen. Die Ziehung des Walls als Tagebaugrenze lässt befürchten, dass sich der Bagger sogar noch auf bis zu 258 Meter nähert“, heißt es in dem Brief an Neubaur. Und weiter: „Im Vorfeld der Leitentscheidung hatten Anwohnende und Klimabewegung immer wieder bemängelt, dass eine exakte Umsetzung des RWE-Deals die Klimaziele verunmöglicht. Für Sie stand die Vertragstreue gegenüber RWE jedoch im Vordergrund. Nun sieht es so aus, als hätte der Konzern genau diesen Vertrag einseitig gebrochen.“