Gaststätte besetzt : Anti-Braunkohle-Proteste im Rheinland gehen weiter

Erkelenz Im rheinischen Braunkohlerevier haben Klimaschutz-Aktivisten am Sonntag weitere Proteste angekündigt. Bislang besetzten Demonstranten eine bereits aufgegebene Gaststätte in Erkelenz-Keyenberg und luden Anwohner zu einem Frühstück ein.

„Es wird in viel kleinerem Stil ausfallen“, sagte eine Sprecherin des Bündnisses „Ende Gelände“ am Sonntagmorgen. Mit der Besetzung einer bereits aufgegebene Gaststätte im Ort Keyenberg wollen sie den Angaben zufolge „praktisch eine Neueröffnung“ der ehemaligen Gaststätte feiern. Ein Kommunikationsteam der Polizei sei laut Angaben eines Sprechers vor Ort, um mit den Aktivisten in der Gaststätte in Kontakt zu treten. „Momentan ist es relativ ruhig“, berichtete der Sprecher am Sonntagmorgen.