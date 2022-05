Schwarz-Grüne Pläne für Garzweiler : Alle Dörfer (sollen) bleiben

Unmissverständliche Botschaft auf der Schaufensterscheibe der ehemaligen Metzgerei in Keyenberg. Foto: dpa/Henning Kaiser

Analyse Erkelenz Die designierte schwarz-grüne NRW-Koalition gibt in ihrem zwölfseitigen Vorab-Sondierungspapier starke Signale für den Erhalt der fünf Erkelenzer Tagebaudörfer. Auch von einer neuen Leitentscheidung ist die Rede.

Von Christos Pasvantis

In Erkelenz sind sie vorsichtig geworden nach Jahrzehnten des Kampfes gegen den Braunkohletagebau Garzweiler II. Zu viele Absichtserklärungen, Leitentscheidungen und Willensbekundungen sind von der Politik schon verabschiedet und wieder verworfen worden. Gerade einmal sechs Monate dauerte es, bis die jüngste Leitentscheidung aus dem Frühjahr 2021 schon wieder überholt war. Deswegen achten sie in Erkelenz penibel auf jedes Wort, das die Politiker zum möglichen Erhalt von Keyenberg, Kuckum, Ober- und Unterwestrich sowie Berverath sagen. Als die Ampelkoalition in Berlin im vergangenen November verlauten ließ, „die im dritten Umsiedlungsabschnitt betroffenen Dörfer im Rheinischen Revier wollen wir erhalten“, flossen bei den einen Kostenpflichtiger Inhalt Tränen der Freude, bei den anderen herrschte Skepsis aufgrund des Wortes „wollen“. Und in der Tat: Durch den Ukraine-Krieg und die Energiekrise rutschte die Gewissheit für die fünf Dörfer plötzlich wieder in weite Ferne. Nun hat die designierte neue NRW-Landesregierung aus CDU und Grünen ein zwölfseitiges Sondierungspapier erstellt, das als Blaupause für den Koalitionsvertrag dienen soll. Zentral für Erkelenz ist vor allem dieser Satz: „Alle Dörfer des dritten Umsiedlungsabschnitts sollen bleiben.“

Ist das nun schon die Garantie für die Kohledörfer? „Sollen ist stärker als wollen“, erklärt der Heinsberger CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Schnelle am Samstagmorgen auf Nachfrage. Mal wieder kommt es auf jedes Wort an. Denn sollen ist schließlich auch nicht werden. „Eine Garantie kann es erst geben, wenn der Erhalt der Dörfer in einem Gesetzestext steht“, sagt Schnelle. Aber: „Dieser Satz ist mehr als eine Willensbekundung. Ich gehe davon aus, dass die Dörfer stehen bleiben. Und ich gehe davon aus, dass wir das auch relativ schnell wissen.“

Wenn von dem Erhalt der Dörfer gesprochen wird, geht es meistens um deren Fläche. Denn die meisten Menschen sind bereits umgesiedelt, mehr als die Hälfte der Häuser in den fünf Dörfern stehen leer, einige verfallen schon. Vor einer Woche erst wurde im Erkelenzer Norden, wo die fünf Neu-Ortschaften zu einem großen Neubaugebiet verschmelzen, das erste Keyenberger Schützenfest nach der Pandemie und am Umsiedlungsstandort gefeiert. In den Altdörfern sind die allermeisten Häuser und Flächen bereits im Besitz von Tagebaubetreiber RWE. So etwas wie eine Rückkaufoption für den Fall des Erhalts der Dörfer ist nicht vorgesehen.

Werden die Dörfer überleben? Werden sie ihren Namen behalten? Das sind Fragen, mit denen sich die Erkelenzer Stadtverwaltung demnächst beschäftigen muss. Kostenpflichtiger Inhalt „Es wird keine ,zwei Keyenbergs‘ geben“, hatte Bürgermeister Stephan Muckel im Dezember gesagt. Und auch schon eine Vision geäußert: „Es werden vielleicht Menschen in den Orten bleiben, gleichwohl wird man städtebaulich prägende Gebäude, denkmalgeschützte Häuser, interessante Höfe, alte Kirchen nicht abreißen, sondern erhalten.“ Und irgendwann, wenn in ein paar Jahrzehnten der Tagebau zu einem See geworden ist, könnte dort wieder hochattraktives Bauland entstehen.

Bleibt die Frage nach dem Zeitplan. Denn das schlimmste an der Umsiedlung ist für die Betroffenen die Ungewissheit. Kostenpflichtiger Inhalt Eine neue Studie der RWTH Aachen legt nahe, dass zur Umsiedlung gezwungene Menschen am Tagebau Garzweiler massiv psychisch belastet sind. „Insbesondere die Betroffenen, die noch nicht umgesiedelt sind, sind deutlich belasteter als die bereits Umgesiedelten“, sagt Sozialforscherin Andrea Kaifie-Pechmann. Vielen Umsiedlern wäre es lieber, ihre Häuser würden abgerissen, als andere Menschen in ihnen wohnen zu sehen.

Die Zeit der Ungewissheit könnte demnächst endlich vorbei sein. „Mit einer zeitnahen neuen Leitentscheidung sorgen wir für Klarheit und Sicherheit für die Menschen im Rheinischen Revier“, heißt es in dem schwarz-grünen Sondierungspapier. Thomas Schnelle stellt klar: „Zeitnah bedeutet für mich nicht 2026, das bedeutet in den nächsten zwei Jahren.“