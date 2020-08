Tagebau-Proteste bei Erkelenz : 300 Teilnehmer bei Gottesdienst auf L277

Erkelenz-Keyenburg Demonstranten stürmten nach dem Dorfspaziergang die Trasse. Sicherheitskräfte und Polizei blieben ruhig. Der Gottesdienst wurde schließlich mitten auf der Trasse abgehalten.

Mit großer Gelassenheit beobachteten die Bezirksbeamten am Sonntagmittag das Erscheinen der Teilnehmer an einem Dorfspaziergang durch Keyenberg, zu dem das Bündnis „Alle Dörfer bleiben“ eingeladen hatte. Nach dem Ende des Spaziergangs kam es zu einer unvorhergesehenen „Rückeroberung“ der L277 durch Tagebaugegner.

Rund 300 Teilnehmer trafen sich nahe der Heilig-Kreuz-Kirche, um bei ihrem Spaziergang durch den Ort und durch die Felder ihren Protest gegen die Abbautätigkeit im Tagebau Garzweiler II und gegen den Abriss der Landstraße zwischen Keyenberg und Lützerath zu äußern. Mit zunehmender Hitze marschierte die Gruppe, deren Größe Mitorganisatorin Britta Cox angenehm überraschte, zur Einmündung am Ortseingang, an der die Landstraße nur noch anhand ihres früheren Trassenverlaufs erkennbar ist.

Ursprünglich war an dieser Stelle nach dem offiziellen Ende des Spaziergangs ein Gedenkgottesdienst geplant gewesen. Doch zur Überraschung von Organisatoren und Sicherheitskräften des Tagebaubetreibers schoben Demonstranten die Straßensperren zur Seite und stürmten auf die Trasse. Viele Spaziergänger schlossen sich ihnen an. Mitten auf der Trasse hielten sie ihren anders geplanten Gottesdienst ab, ohne von den Sicherheitskräften gestört zu werden. Auch die Polizei sah keinen Grund einzugreifen. Es wurde keine Gefahr gesehen, dass der Tagebau gestürmt werden könnte.

Nach dem Gottesdienst und einem Blick von der Abbaukante in das Loch zogen sich die Teilnehmer zurück. Ruhe kehrte wieder ein zum Auftakt einer vielleicht „heißen“ Woche, in der Wirtschaftsminister Pinkwart durch die Region reist und sich zum Entwurf der neuen Leitentscheidung der Landesregierung zum Tagebau Garzweiler II äußern will.