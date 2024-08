In Erkelenz „Tag des offenen Leerstands“ soll Ladenlokale mit Leben füllen

Um die Vermietung von leer stehenden Lokalen in Erkelenz zu fördern, veranstaltet das Citymanagement Erkelenz am Samstag, 28. September, von 10 bis 13 Uhr Besichtigungen von den zur Verfügung stehenden Objekten. Alle, die Interesse an der Anmietung eines Lokals in der Erkelenzer Innenstadt haben, sind am Tag des offenen Leerstands eingeladen, sich unverbindlich leer stehende Lokale genauer anzuschauen. Ansprechpersonen werden in jedem Lokal anwesend sein und für Rückfragen zur Verfügung stehen.