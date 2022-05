In der Stadthalle Erkelenz : Volles Programm beim Tag der Landeskunde

In der Stadthalle Erkelenz

Erkelenz Zum Tag der Landeskunde lädt der Landschaftsverband Rheinland (LVR) am Samstag, 7. Mai, in die Erkelenzer Stadthalle ein. Von 11 bis 17 Uhr stehen dann zahlreiche Gespräche zum Thema Alltagskultur und Sprache im Rheinischen Revier auf dem Plan.

Was macht die Identität und das Selbstverständnis einer Region aus? Was prägt das Rheinland oder speziell das Rheinische Revier? Auf diese Fragen gibt das Bonner LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte informative und unterhaltsame Antworten. Die Wissenschaftler präsentieren anschaulich Forschungsergebnisse aus der Region.

Mit dabei haben sie ein buntes Programm mit Kurzvorträgen zur Sprache, Alltagskultur und Geschichte der Region. Dabei erfahren Gäste zum Beispiel, was hinter Redewendungen wie „Einen Ratsch am Kappes haben“ steckt oder bekommen historische Einblicke in das Braunkohlerevier und den rheinischen Städteatlas.