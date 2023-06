Hunde und Mann angefahren Täter stellt sich nach Unfallflucht in Erkelenz

Er las den Kostenpflichtiger Inhalt Bericht in der Rheinischen Post, stellte dabei erschrocken fest: „Das bin ja ich.“ Dann meldete sich der Unfallverursacher bei der Polizei, gab zu, der gesuchte Fahrer des weißen Dacia zu sein, der am Sonntag, 7. Mai, gegen 10 Uhr in Höhe des Baumschulparks zwischen Neuhaus und Venrath den schlimmen Unfall verursachte. An dem kühlen Frühlingsmorgen geriet Reinhold Schlesigers heile Welt bei dem ausgedehnten Sonntagsspaziergang plötzlich aus den Fugen. Seine Hündin Lotte starb, seine Hündin Maja wurde schwer verletzt – Kreuzbandriss und verrutschte Kniescheibe. Der 71-Jährige selbst musste seine ausgekugelte rechte Schulter im Erkelenzer Hermann-Josef-Krankenhaus behandeln lassen.