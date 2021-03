Bildung in Erkelenz : Kückhovener Grundschule erhält Tablets

Bildung in Erkelenz

Erkelenz Insgesamt werden rund 1330 Endgeräte verteilt. Das Geld dafür kommt aus einem Förderprogramm des Landes mit Namen „Digitalpakt Schule“.

(RP) Das digitale Lernen in Erkelenz geht voran: In der Grundschule Kückhoven kommen ab sofort Tablets im Unterricht zum Einsatz. Wie die Stadt mitteilt, sollen kurzfristig alle Grundschulen und weiterführenden Schulen im Stadtgebiet mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden. Insgesamt sollen so 1330 Endgeräte verteilt.