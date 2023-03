Konzert am Samstag Der Swing kommt nach Erkelenz

Wenn in Erkelenz eine Veranstaltung in der Stadthalle ausverkauft ist, ohne dass darüber eine Zeile in der Zeitung stand, ohne dass jemand abgesehen von zwei Dutzend Plakaten dafür geworben hat, dann kann man davon ausgehen, dass es sich bei der ersten Live Swing Night um ein besonderes Ereignis handelt. Als Erka Rat Pack werden am Samstag in Markus Forg, Reiner Jennißen und Thorsten Odenthal drei der spannendsten musikalischen Köpfe der Stadt gemeinsam mit der West Big Band in einer rappelvollen Halle spielen. Auf dem Programm stehen dabei unter anderem Swing- und Galasongs von Frank Sinatra, Michael Bublé, Robbie Williams, Roger Cicero und vielen anderen.