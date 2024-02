Konzert in der Stadthalle Supertramp-Revival in Erkelenz

„Wir sind eine reine Spaßhab-Band“, sagt Dücker über seine Truppe – wobei das der Band eigentlich nicht gerecht wird. Neben Dücker, der die Erkelenzer Kulturszene in den vergangenen drei Jahren deutlich bereichert hat, spielen nämlich weitere Hochkaräter mit, einige von ihnen hat man zuletzt auch schon in Erkelenz hören können. Etwa Keyboarder Markus Schinkel, der als Jazzpianist bei „Jazz on Top“ auf dem Dach der Kreissparkasse begeisterte und sich unter anderem schon Deutschlands „Keyboarder of the Year“ nennen durfte. Oder Udo Klopke, der mit seiner gleichnamigen Band im vergangenen Jahr bei der Erkelenzer Musiknacht auf dem Burghof spielte und mehrfach den WDR-Rockpreis gewann. Oder Schlagzeuger Wim de Vries, der „Benelux-Drummer of the Year“ wurde. Dabei sind auch Sänger und Keyboarder Willem Beus, Bassist Markus Bender und Saxophonist Reto Mandelkow.