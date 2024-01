In RTL-Show Erkelenzer Tanzgruppe steht beim „Supertalent“ im Finale

Als Samstag auf RTL die 16. Staffel von „Das Supertalent“ begonnen hat, standen auch Tänzerinnen und Tänzer aus Erkelenz auf der Bühne. Die Gruppe „Mystery“, die in der Tanzschule The Crew von Marvin Conen tanz, besteht aus Mädchen und Jungen im Alter von zehn bis zwölf Jahren. Und sie wusste durchaus zu überzeugen: Die Tanzshow war so gut, dass Juror Bruce Darnell sogar den „goldenen Buzzer“ betätigte. Das heißt: Die Erkelenzer Gruppe ist direkt für das Finale qualifiziert, das am 17. Februar um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt wird.