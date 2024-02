Sieg in RTL-Show knapp verpasst So erlebten die Erkelenzer Tänzer das „Supertalent“-Finale

Die TV-Show, die in der jüngeren Vergangenheit wegen schwacher Quoten bereits abgesetzt worden war, feierte in diesem Jahr ihre Rückkehr. Diesmal war jedoch alles ein wenig anders. So war auch das Finale der Show bereits im Voraus aufgezeichnet worden. Statt des TV-Publikums stimmten diesmal die Zuschauer im Studio ab. Für die Tänzer aus Erkelenz bedeutete das: In den Wochen nach der Produktion dichthalten, bis das Ergebnis feststeht.