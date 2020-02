Schulen in Erkelenz, Wegberg und Wassenberg : Sturmtief Sabine: In Wegberg kein Unterricht, aber Notbesetzungen

Erkelenz/Wassenberg/Wegberg Betreuung ist sichergestellt. Eltern, die Kinder zu Hause lassen, sollten ihre Schule darüber informieren. Klausuren werden verschoben. Vorsicht in Parks und Wäldern.

Drohende Orkanböen, die am Montag anhalten, haben ihre Auswirkungen auf den Schulbetrieb. Wenn Eltern die Wahl haben, ihre Kinder zu Hause zu lassen, sollten sie generell die jeweilige Schule darüber informieren. Geschlossen bleibt das Berufskolleg in Erkelenz. Die Grundschulen samt OGS sind geöffnet, ebenso die Hauptschule und die Realschule sowie die beiden Gymnasien. Das Cusanus-Gymnasium verlegt die Vorabi-Klausur auf Mittwoch.

Nach Mitteilung der Stadt Wegberg wird am Montag nach Absprache mit den Schulleitungen kein Unterricht stattfinden. Für Kinder, die dennoch die Schulen erreichen sollten, ist ein Notdienst in den Schulen eingerichtet. Auch eine Betreuung in den Offenen Ganztagsgrundschulen ist geregelt. Am Dienstag, 11. Februar, werde voraussichtlich wieder Unterricht stattfinden. Aktuelle Meldungen zur Situation des Öffentlichen Nahverkehrs erhalten Interessierte unter www.west-verkehr.de.