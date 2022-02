Einsätze in Erkelenz, Hückelhoven und Wegberg : Sturm verursacht erhebliche Sachschäden

Erkelenz/Hückelhoven/Wegberg Die Einsatzkräfte der Feuerwehren im Erkelenzer Land waren wegen des Orkantiefs und starken Sturmböen von Freitag bis Sonntag im Dauereinsatz.

In Erkelenz zählte die Feuerwehr insgesamt 41 Einsätze, bis Montag waren 101 Kräfte im Einsatz. Einige von ihnen mussten am Samstagmorgen zur Krefelder Straße ausrücken, wo einige der alten Linden im Bereich der Schulen großen Schaden genommen hatten. Eine war bereits umgekippt, zwei weitere mussten gefällt werden. Auf der L12 zwischen Holzweiler und Keyenberg hatten sich Teile des Dachs einer ehemaligen Fabrik gelöst, die Trümmer flogen über die Straße. Die Feuerwehr sperrte diese. „Am Freitag war es ganz klar am schlimmsten, da ging es am Abend plötzlich ganz schnell“, sagte der Erkelenzer Feuerwehrchef Helmut van der Beek. Die Wehrleute waren hauptsächlich mit dem Räumen von Straßen und Wegen sowie dem zerkleinern von Bäumen beschäftigt.