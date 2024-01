Beliebte Erkelenzer Karnevalsshow Stunker arbeiten an ihrem Comeback

Für den Zuhörer, der zufällig am Evangelischen Gemeindezentrum an der Mühlenstraße vorbeikommt, hört sich die Live-Musik, die aus dem Foyer schallt, richtig gut an. Flotte, bekannte Rhythmen mit „viel Blech“ klingen angenehm im Ohr und vermitteln beschwingte Heiterkeit – auch wenn es ziemlich laut zugeht. Nur einer ist nicht vollends zufrieden mit der harmonisch klingenden Darbietung des großen Ensembles und unterbricht mitten im Spiel: Dominik Mercks hat etwas auszusetzen. Eine Trompete war ein wenig zu laut, ein Saxofon hat nicht das richtige Timing. Der Gesang ist ihm nicht ausdrucksvoll genug. Mit klaren Ansagen macht er den Musikern deutlich, wie er sich das Zusammenspiel vorstellt. Das gute Dutzend folgt seinen Anordnungen, immerhin ist er der musikalische Kopf des Ganzen. „Auch wenn noch nicht alles bis ins kleinste Detail passt, ist es für unsere erste gemeinsame Probe ganz okay“, sagt er unaufgeregt. Bislang haben einzelne Gruppen für sich geübt. Es wird noch eine zweite gemeinsame Probe geben, dann die Generalprobe und danach der große Auftritt: das Stunk-Konzert des Stunk Erkelenz am Freitag, 2. Februar, um 20 Uhr in der Erkelenzer Stadthalle.