Umfrage in den neuen Dörfern : Studie zu sozialem Zusammenhalt in Erkelenz

Erkelenz An den Umsiedlungsorten und Tagebau-Randdörfern im Erkelenzer Stadtgebiet werden Fragebögen verteilt. Nicht beteiligt sind die alten Dörfer am Tagebaurand.

Vorausgegangen waren zwei Workshops. „Ich bin positiv gestimmt, dass wir ein gutes Feedback bekommen“, erklärt Alexander Arnold. Auch die Abgabe der Fragebögen erfolgt im Idealfall unter dem Stichwort „Gemeinschaft“: Alle sind eingeladen, den ausgefüllten Fragebogen im Rahmen von drei lokalen Veranstaltungen vorbeizubringen: Ein Jugendfußballspiel im neuen Niersstadion am Umsiedlungsstandort am kommenden Samstag, der Valentinus-Stammtisch in Venrath am Mittwoch, 21. September, in der Gaststätte Bruns und das Dorfcafé im Pfarrheim Holzweiler am Sonntag, 9. Oktober. „Damit wollen wir auch Menschen ermutigen, die vielleicht sonst nicht so aktiv in der Dorfgemeinschaft sind, zu der Veranstaltung zu kommen und Kontakte zu knüpfen“, erklärt Kolocek. Wer an der Veranstaltung nicht teilnehmen kann, kann den Fragebogen alternativ in den jeweiligen Ortschaften abgeben oder digital ausfüllen.