Veranstaltung in der Stadthalle : ZRR spricht in Erkelenz über Zukunft der Landwirtschaft

Erkelenz Am Montag sind in der Stadthalle Diskussionsrunden und Präsentationen geplant. Umweltministerin Ursula Heinen-Esser könnte wichtige Nachrichten für die Stadt Erkelenz mitbringen.

(cpas) Mit einer hochwertigen Veranstaltung lädt die Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR) an diesem Montagnachmittag, 4. April, in die Erkelenzer Stadthalle ein. Die ZRR, die für die Abwicklung Hunderter förderfähiger Strukturwandelprojekte im Kohlerevier zuständig ist, organisiert gemeinsam mit dem NRW-Umweltministerium von 14 bis 18 Uhr die Veranstaltung zum Thema „Land- und Ernährungswirtschaft im (Struktur-)Wandel“.

Dass die Veranstaltung ausgerechnet in Erkelenz stattfindet, ist dabei kein Zufall. Denn die Pläne zur Ansiedlung eines Forschungsinstituts für nachhaltige Ernährung und Landwirtschaft in der Stadt sind mittlerweile schon weit fortgeschritten. Der Campus soll das Gewerbegebiet Ost beleben, die für diesen Zweck neugegründete Campus Transfer GmbH hat bereits einen Förderantrag in Höhe von 39 Millionen Euro gestellt. Gut möglich, dass am Montag dazu der nächste Schritt erfolgt.