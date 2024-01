Relevante Gewerbeflächen im Erkelenzer Land Nächste Stufe im Strukturwandel gezündet

In seiner letzten Sitzung hat der Aufsichtsrat der Zukunftsagentur Rheinisches Revier eine Fokusliste mit rund 60 Standorten – dazu zählen auch die Bereiche GIPCO IV, Erkelenz Ost und Erkelenz Ost, Bereich RIO – beschlossen, an denen künftig besonders strukturwandelrelevante Gewerbeflächen entwickelt werden können. Mit der zusätzlichen Planung eines neuen Förderangebots in diesem Bereich erhalten die Kommunen der Region die notwendige Basis für die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Damit tritt der Transformationsprozess im Rheinischen Revier in eine neue Phase ein.