Neue Bauflächen in Erkelenz : Straßen in der Erkelenzer City gesperrt

Neue Bauflächen in Erkelenz

Erkelenz Eine Sackgasse wird als Spielstraße angelegt, der Zugang zum Johannismarkt wird gesperrt. Es soll neues Bauland erschlossen werden.

(hec) Weil in der Erkelenzer Innenstadt neues Bauland geschaffen wird, sind ab sofort Sperrungen der Straße Im Pangel und Hülsergässchen erforderlich. Das teilt die Stadt Erkelenz mit. Die Sackgasse zwischen Im Pangel und Hülsersgässchen wird mit einem Mix aus verschiedenen Materialien mit rotem und grauen Betonsteinpflaster und Natursteinpflaster neu gestaltet, wie es auch im Umfeld vorhanden ist.

Die Sackgasse wird nach Angaben der Stadtverwaltung als verkehrsberuhigter Bereich, also als sogenannte Spielstraße, angelegt. Dort darf dann künftig nur Schrittgeschwindigkeit gefahren werden und die Parkflächen werden deutlich markiert.

Unterstützt werde die Aufwertung durch neue Altstadtlaternen, Grünbereiche und Neuanpflanzungen von Bäumen. Eine neue Erschließung erfolgt dann als Stich in Richtung Brückstraße, der für den motorisierten Verkehr in einer Sackgasse endet und fußläufig zukünftig die Straßen Im Pangel und Brückstraße verbindet. Investoren haben die zukünftigen Baugrundstücke bereits für sich entdeckt und werben mit Bauvorhaben, teilt die Stadtverwaltung mit. Auf rund 4500 Quadratmetern können auf acht bis neun Baugrundstücken etwa 30 bis 40 Wohnungen in zweigeschossigen Gebäuden entstehen.