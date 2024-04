Stoffatelier in Erkelenz Kunst nach Strich und Faden

Die Stoffe bezieht sie überwiegend aus England, Skandinavien und den USA – gerade Nordamerika sei auch heute noch die Hochburg des Patchworkens, so Kuss. „Die Ansprüche sind sehr speziell. Es braucht kleinflächige Muster, die auch in kleinen Stücken immer noch Struktur geben, aber dabei nicht zu überbordend sind. Die Stoffe müssen außerdem qualitativ hochwertig sein – mit besonders feiner Webdichte, Lichtechtheit und Farbqualität. An so einer großen Decke sitze ich locker 80 Stunden“, sagt sie und verweist auf den „Mystery Quilt“, den sie im letzten Jahr mit ihrem Patchworking-Club angefertigt hat. „Wenn der Stoff schon nach der zweiten Wäsche an Strahlkraft verlieren, eingehen oder sich verziehen würde, würden wir Patchworkerinnen nach so viel Mühe wohl alle verzweifeln.“