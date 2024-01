Für Kinder in Amazonien Von Haus zu Haus – Sternsinger bringen Segen

Dieser Ausflug nach Düsseldorf war der gelungene Schlusspunkt einer ereignisreichen Zeit: Schon am 30. Dezember nahmen einige Sternsinger am Aussendungsgottesdienst mit Bischof Helmut Dieser in Krefeld teil. Getreu dem diesjährigen Motto „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“ war die Kirche farblich und akustisch in einen Regenwald verwandelt worden. Neben der offiziellen Aussendungsfeier konnten die Kinder auch an Aktionen teilnehmen und etwa Regenrohre basteln oder einen kleinen Regenwald to go im Glas pflanzen.