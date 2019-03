Sternmarsch am Tagebau Garzweiler: Tausende demonstrieren für Erhalt bedrohter Dörfer

Sternmarsch am Tagebau Garzweiler

Teilnehmer des Sternmarschs der Initiative "Alle Dörfer bleiben" für den Erhalt von fünf Umsiedlungsdörfer am Tagebau Garzweiler zeigen in Erkelenz ihr Transparent mit der Aufschrift "Hambacher Wald - Retten statt roden!". Foto: dpa/Bernd Thissen

Erkelenz Rund 3.000 Menschen haben nach Angaben von Braunkohlegegnern mit einem Sternenmarsch am Samstag für den Erhalt der durch den Tagebau Garzweiler bedrohten Dörfer demonstriert. Die Polizei sprach von rund 1.800 Teilnehmern.

Zu Fuß und per Rad hatten sich Bewohner betroffener Orte, angereiste Bürger aus den Braunkohlerevieren in der Lausitz sowie Umweltaktivisten am frühen Nachmittag auf den Weg gemacht. Mit Transparenten, auf denen „Retten statt roden“ oder „Alle Dörfer bleiben“ zu lesen war, hatten die Teilnehmer ihren Forderungen Nachdruck verliehen.