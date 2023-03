Stefan Thelen aus Erkelenz hat Saucenmanufaktur gegründet Vom Fußball zur Gamba-Sauce

Ganz vom Fußball lassen kann Stefan Thelen nicht, auch wenn der 31-Jährige, der in seiner Fußball-Karriere unter anderem in Neuseeland unter Profibedingungen gespielt hat, inzwischen den beruflichen Fokus auf andere Dinge legt. Fußball spielen ist zur Nebenbeschäftigung geworden. In seinem Wohnort Immerath ist er als Spieler-Trainer beim SV tätig. Statt zu kicken ist Thelen als geschäftsführender Gesellschafter der V-Gusto Feinkost GmbH mehr in der Versuchsküche, in der Produktionsstätte oder im Auto unterwegs. 24/7, also quasi rund um die Uhr ist er wegen seiner Saucenmanufaktur im Einsatz.