Städtischer Musikverein Erkelenz Ode an die Kindheitshelden

Nach dem Auftritt der Miniband folgte der Auftakt für das abwechslungsreiche Programm, das durch unterschiedliche Genres und Zeitalter führte. Der Startschuss fiel mit „Superman – Suite for Concert Band“ von John Williams. Die bombastische Erkennungsmelodie eines der bekanntesten Comichelden überzeugte. Die beiden Mitglieder des Musikvereins, Andreas Lua und Julian Rauschen, führten als Moderatoren humorvoll und charismatisch durch den Abend und lieferten Hintergrundinfos zu den Stücken. Die Moderation erfolgte mal mit vielen Worten und Anspielungen – wie etwa bei der Ankündigung der „Ciné-Marches“, einem Marsch-Medley aus Filmklassikern mit Louis de Funès – und benötigte an anderer Stelle keine Sprache, sondern nur zwei Mützen und einen Schnurrbart – so wie bei der Musik der „Super Mario Bros.“ von Koji Kondo.