Absagen wegen der Corona-Pandemie : Konzerte abgesagt, Wundertaschen im Angebot

Erkelenz Der Heimatverein der Erkelenzer Lande sagt schweren Herzens die für November geplanten Konzerte ab. Davon sind das Virtuelle Museum und die Wundertaschenaktion nicht betroffen, sie laufen weiter.

„Die Gesundheit der Besucherinnen und Besucher hat für den Heimatverein oberste Priorität“, erklärt Merkens. Betroffen von den Absagen sind die Konzerte am 7. November in Erkelenz und am 15. November in Hückelhoven. Vorerst in Planung bleibt das Konzert am 13. Dezember in Erkelenz. Wie Günther Merkens weiter sagt, bleibt die Geschäftsstelle des Heimatvereins dennoch geöffnet, und zwar dienstags und freitags, jeweils von 10 bis 12 Uhr. Auch das Virtuelle Museum ist für die Interessenten erreichbar. Ebenfalls läuft die Wundertaschenaktion, bei der Interessenten eine Wundertasche mit Büchern, CD’s und mehr für jeweils zehn Euro bestellen können (Bestellungen per E-Mail an geschaeftsstelle@heimatverein-erkelenz.de). Die Aktion findet wegen der ausfallenden Bücherbörse statt.