Karl-Heinz Wawrzinek Städtischer Musikverein Erkelenz trauert um Vorsitzenden

„Auch, wenn sich die Welt um uns weiterdreht“, so Geschäftsführerin Frauke Wilms, „wollen wir einen Moment inne halten“. Das für Sonntag geplante Ensemblekonzert in der Kreissparkasse hat der Verein daher abgesagt. Bereits beim Konzert in der Stadthalle am vergangenen Wochenende hatte Wawrzinek nicht mitwirken können. Der passionierte Trompeter Wawrzinek war seit 2016 Vorsitzender des Städtischen Musikvereins und davor jahrzehntelang dessen Geschäftsführer. Das Konzert soll voraussichtlich im Februar nachgeholt werden. Der Termin wird schnellstmöglich bekannt gegeben. Die Karten behalten Ihre Gültigkeit, können aber auch beim Städtischen Musikverein (Tel.: 02431-7906) sofort oder später gegen Erstattung zurückgegeben werden.