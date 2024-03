Städtischer Musikverein Erkelenz Thomas Brockers ist neuer Vorsitzender

Dem Städtischen Musikverein Erkelenz stehen spannende Jahre bevor, denn in fünf Jahren wird Jubiläum gefeiert, dann besteht der Verein seit 200 Jahren und ist damit einer der ältesten Vereine im Erkelenzer Land. Thomas Brockers möchte das Fest mit den Musikerinnen und Musikern in den kommenden Jahren vorbereiten, „sodass die Musikfreunde in Erkelenz schon in der Zeit vorab spüren, wie sehr sich der Städtische Musikverein Erkelenz auf dieses besondere Jubiläum freut.“ Bislang gehörte Brockers dem Vorstand des Vereins nicht an, sagt aber nach ersten Gesprächen: „Es gibt unglaublich viele Ideen und sehr viele Menschen, die in diesem Verein anpacken. Mich begeistert das.“ Thomas Brockers, den viele als Sprecher der Volksbank Heinsberg (zuvor Raiffeisenbank Erkelenz) kennen, spielt selbst nicht im Städtischen Musikverein Erkelenz, ist dem Verein aber seit Jahren als Vater einer Musikerin verbunden.