Adventskonzert in Erkelenz Städtischer Musikverein bietet besinnliches Konzert

Mit Satoshi Yagisawas schwungvoller Fanfare „The Benefaction from Sky and Mother Earth" eröffnete das Ensemble aus der Erka-Stadt seinen schon zur Tradition gewordenen Konzertabend. „Canterbury Chorale", ursprünglich von Jan van der Roost als Komposition für seine Brass-Band geschrieben, kam laut Lindt zustande, weil der Besuch der Kathedrale im englischen Canterbury den Chef der Brass-Band damals schwer beeindruckt hatte. Jörg Wilms am Englisch Horn, das tiefer klingt als eine Oboe, und Jan Keller am Fagott sorgten dabei für spektakuläre Momente. Mit dem von Elton John und Hans Zimmer komponierten „The Lion King" wagten sich die Erkelenzer Musiker an Disneys erfolgreichste Zeichentrick-Produktion und erzählten die abenteuerliche Geschichte des kleinen Löwen-Jungen Simba, der seinen Platz in der Gesellschaft der Könige der Wüste sucht. Die schönsten Melodien der bekannten Tier-Geschichte, die von Mut, Liebe, Hoffnung und Abenteuer handelt, wurden von den Mitgliedern des Städtischen Musikvereins gekonnt dargeboten.