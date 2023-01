Städtepartnerschaft mit Saint-James Franzosen zu Gast in Erkelenz

Am Sonntag steht ein Austausch mit dem Heinsberger Bundestagsabgeordneten Wilfried Oellers an, am Montag ein Besuch im Cornelius-Burgh-Gymnasium. Anschließend werden die Gäste auch an der Sondersitzung des Stadtrats zu Ehren des im November verstorbenen Ehrenbürgermeisters Peter Jansen teilnehmen – Jansen war stets ein großer Befürworter der Städtepartnerschaft und gut mit Yannick Duval befreundet, dem Vorsitzenden des Partnerschaftskomitees. Anschließend geht es zum Vortrag des Heimatvereins zur Machtergreifung der Nazis vor 90 Jahren in Erkelenz.