Erkelenz plant großen Trip nach Saint-James Freundschaftsjubiläum mit närrischem Anklang

Das Jubiläum fällt zusammen mit der 80-jährigen Erinnerung an die Landung der alliierten Truppen in der Normandie. Deshalb gehören Zeremonien auf dem amerikanischen und dem deutschen Friedhof zum viertägigen Programm. Den Auftakt macht jedoch ein Empfang der offiziellen Delegation am Donnerstag, 6. Juni 2024 im Rathaus. Dort soll nach deutschem Vorbild wie an Weiberfastnacht Bürgermeister Stefan Muckel den Rathausschlüssel erhalten. Karnevalsbräuche haben längst die Herzen der französischen Gastgeber erobert, man legt Wert auf die Präsenz deutscher Jecken. Die Erkelenzer Karnevalsgesellschaft hat ihr Kommen deshalb bereits angekündigt. Allein mit einem Aufgebot von 50 Personen will die EKG die Reise in die Normandie antreten.