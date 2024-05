Ohne Auto durch den Kreis Heinsberg Stadtradeln startet mit großer Eröffnungstour

Am Mittwoch, 29. Mai, und eine Woche später, am 5. Juni, jeweils um 13 Uhr, geht das bewegende Programm weiter mit Nachmittagstouren durch das Erkelenzer Land. Hierbei hat die Gruppe das Wort und darf die Richtung und das Ziel zur Einkehr bestimmen. Treffpunkt ist auch hier wieder die Stadtbücherei in Erkelenz. Erkelenz auf einen Blick erleben die Teilnehmer an der „Heimatkunde auf dem Fahrrad“ am Mittwoch, 12. Juni, um 17 Uhr ab Stadtbücherei. Nach der Arbeit noch ein paar Kilometer sammeln, geht bei der Feierabendtour am Donnerstag, 13. Juni, um 18 Uhr ab Stadtbücherei. Wo das Feierabendbier getrunken wird, entscheiden die Teilnehmer. In bewährter Art und Weise wird am Montag, 1. Juli, ab 18 Uhr die erfolgreiche Stadtradeln-Kampagne mit Preisverleihung und Siegerehrung bei einem gemütlichen Beisammensein mit Imbiss, Getränken und Live-Musik von Streetlight auf Haus Hohenbusch gefeiert.