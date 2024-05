Stadtradeln im Kreis Heinsberg Klimaschutz mal anders

Ina Kradepohl und der Klimaschutzmanager des Kreis Heinsberg, Kevin Simon, waren sich einig, dass es „eigentlich nur Vorteile“ bringe, den Arbeitsweg mit dem Fahrrad zu bestreiten. Beide betonten, dass es ein super Ausgleich zum häufig stressigen Arbeitsalltag sei und zur Entspannung beitrage. Das Stadtradeln ist die perfekte Gelegenheit, um das Ganze einmal auszuprobieren und sich langsam an nachhaltige Mobilitätskonzepte heranzutasten. Geradelt wird dabei in Gruppen, die gemeinsam Kilometer sammeln und damit Tonnen an CO2-Ausstoß vermeiden. Die Gruppe, die am Ende der drei Wochen (14. Juni) am meisten Kilometer gesammelt hat, das verriet Erwin Dahlmanns, kann sich über „attraktive Preise“ freuen. Im Vordergrund der Aktion steht allerdings der Klimaschutz und vor allem die Sensibilisierung für ebenjenen. Ina Kradepohl wies darauf hin, dass die Volkshochschule mit ihrem Bildungsangebot auch einen Aufklärungsauftrag verfolge, der die Menschen auf den Weg zu einer nachhaltigeren Lebensweise unterstützen soll. In Zukunft sollen Angebote, die dieses Themengebiet abdecken auch besser gekennzeichnet werden, erklärte die stellvertretende Leiterin der Volkshochschule des Kreises Heinsberg.