Am 25. Mai geht es los Stadtradeln im Kreis Heinsberg geht in die nächste Runde

In der Stadt Erkelenz hat das Stadtradeln inzwischen eine gewisse Tradition. Schon zum achten Mal wird die Kommune daran teilnehmen. Und im Kreisvergleich hat die Stadt auch mit Abstand am besten abgeschnitten. Bei der Abschlussveranstaltung auf Haus Hohenbusch im vergangenen Jahr hatte Klimaschutzmanager Oliver Franz die Entwicklung skizziert. 2017 sei man mit 243 Teilnehmern gestartet, seitdem wurden es stetig mehr. 818 aktive Radler waren in diesem Jahr dabei. Einzig das Corona-Jahr 2021 sticht heraus, als 956 Aktive an den Start gingen. Klimaschutzmanager Oliver Franz hofft, dass in diesem Jahr die 1000 Teilnehmer endlich geknackt werden. Dazu gebe es auch einen kleinen Anreiz: Unter allen Teilnehmenden werden Fahrradhändlergutscheine im Wert von insgesamt 700 Euro verlost.