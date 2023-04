Alljährliche Aktion auch in Erkelenz „Stadtradeln 2023“ – Radeln für ein gutes Klima

Innerhalb des Aktionszeitraums sollen so viele Kilometer wie möglich mit dem Drahtesel zurückgelegt werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob man bereits jeden Tag fährt oder eher selten mit dem Rad unterwegs ist. Jeder Kilometer zählt - erst recht, wenn man ihn ansonsten mit dem Auto zurücklegt. Die Aktion möchte mehr Radförderung, mehr Klimaschutz und mehr Lebensqualität in den Kommunen erreichen. „Wir glauben, man kann den Menschen viel über die Vorteile des Radfahrens erzählen. Am wirksamsten überzeugt man sie aber, wenn sie für 21 Tage einfach mal selbst aufs Rad steigen“, heißt es auf der Website der Veranstaltung.