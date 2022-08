Stadtradeln 2022: Erkelenzer radeln viermal um den Planeten​

Erkelenz Beim Stadtradeln ragen die Bürger der Erka-Stadt wieder einmal heraus. Besonders erfolgreich waren in diesem Jahr der ADFC und die CDU.

(cpas) In der Stadt Erkelenz ist das jährliche Stadtradeln bereits seit einigen Jahren fest verankert. Die Aktion, mit der deutschlandweit Werbung für das Fahrradfahren und die Verkehrswende gemacht werden soll, sprach in diesem Mai insgesamt 806 Erkelenzerinnen und Erkelenzer an. Zusammen sind sie 159.002 Kilometer gefahren. „Damit haben die Bürger fast viermal die Erde umrundet“, sagte Klimaschutzmanager Oliver Franz bei der Abschlussveranstaltung in der Stadthalle, bei der die besten Teilnehmer prämiert wurden.

Längst nicht überall im Kreis Heinsberg ist das Stadtradeln dabei so beliebt wie in Erkelenz. Zum Vergleich: Wassenberg kommt als zweitbeste Kreis-Kommune auf 29.551 Kilometer, Hückelhoven auf 23.990 Kilometer.

Während der Abschlussveranstaltung erhielten die Siegerteams in den Kategorien „meiste gesammelte Kilometer“, „größtes Team“ und „Team mit den meisten gefahrenen Kilometern pro Kopf“ Urkunden. Mit 29.504 Kilometern sammelte das Team „CDU und Freunde“ die meisten Kilometer, war gemessen an der Personenanzahl die zweitstärkste Gruppe und sicherte sich in der Kategorie „meiste gefahrene Kilometer pro Kopf“ den dritten Platz. Das Team „Cusanus Gymnasium Erkelenz“ war mit 242 Teilnehmenden das größte Team und landete auf Platz zwei der kilometerstärksten Gruppen. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) Erkelenz war mit 886 gefahrenen Kilometern je Mitglied nach 2021 erneut das Team mit den aktivsten Radfahrenden und landete in der Auswertung der Teams mit den meisten Kilometern auf Platz drei. Auf Platz zwei der Teams mit den meisten gefahrenen Kilometer pro Kopf landete die Kita Adolf-Kolping-Hof. Den dritten Platz in der Kategorie größtes Team sicherte sich der SFC Ski- und Freizeitclub.